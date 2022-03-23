Президент Федерации футбола Франции: «Не уверен, что Мбаппе прогрессировал бы в «Реале» сильнее, чем в «ПСЖ»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Не уверен, что Мбаппе прогрессировал бы в «Реале» сильнее, чем в «ПСЖ», — приводит слова Ле Гре журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Ouest-France. — Также не уверен, что ла лига превосходит лигу 1. Но это будет личный выбор Мбаппе. Как президент Федерации футбола Франции я предпочитаю, чтобы Килиан остался».

Ранее сообщалось, что 23-летний француз договорился о подписании контракта с «Реалом».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.