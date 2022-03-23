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Президент Федерации футбола Франции: «Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». В Париже у него больше шансов получить «Золотой мяч»

Президент Федерации футбола Франции считает, что Мбаппе может получить «Золотой мяч», будучи игроком «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», — приводит слова Ле Гре RMC Sport со ссылкой на Ouest-France. — В Париже у него больше шансов получить «Золотой мяч», чем в случае ухода».

Президент Федерации футбола Франции заявил, что для французского футбола будет лучше, если Мбаппе останется в парижском клубе.

«Когда ты меняешь клуб, тебе всегда приходится привыкать к новой обстановке. У «ПСЖ» плохая серия, но он остается великим клубом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нападающий договорился о подписании контракта с «Реалом».

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-coman-explique-les-raisons-de-son-depart-du-psg_LN-202203210140.html
Килиан Мбаппе
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
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3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
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Страсбур – Ланс
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

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