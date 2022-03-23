Президент Федерации футбола Франции: «Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». В Париже у него больше шансов получить «Золотой мяч»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», — приводит слова Ле Гре RMC Sport со ссылкой на Ouest-France. — В Париже у него больше шансов получить «Золотой мяч», чем в случае ухода».

Президент Федерации футбола Франции заявил, что для французского футбола будет лучше, если Мбаппе останется в парижском клубе.

«Когда ты меняешь клуб, тебе всегда приходится привыкать к новой обстановке. У «ПСЖ» плохая серия, но он остается великим клубом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нападающий договорился о подписании контракта с «Реалом».

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.