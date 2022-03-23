«ПСЖ» постарается взять Холанна на замену Мбаппе

«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна, утверждает Cadena SER.

Французский клуб хочет, чтобы 21-летний нападающий заменил Килиана Мбаппе, который, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

«ПСЖ» предложит норвежцу примерно ту же зарплату, что давали Мбаппе по новому контракту.

Таким образом, «ПСЖ» будет бороться за Эрлинна с «Реалом», «Манчестер Сити» и «Барселоной».

В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.