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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» постарается взять Холанна на замену Мбаппе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«ПСЖ» вступил в борьбу за форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна, утверждает Cadena SER.

Французский клуб хочет, чтобы 21-летний нападающий заменил Килиана Мбаппе, который, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

«ПСЖ» предложит норвежцу примерно ту же зарплату, что давали Мбаппе по новому контракту.

Таким образом, «ПСЖ» будет бороться за Эрлинна с «Реалом», «Манчестер Сити» и «Барселоной».

В этом сезоне 21-летний форвард провел 23 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
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Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
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3.04 00:00
Страсбур – Ланс
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Труа – Реймс
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

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Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

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