Инсайдер Фабрицио Романо: «Мбаппе договорился с «Реалом», но контракт еще не подписан»

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в эфире своего подкаста, что нападающий Килиан Мбаппе уже договорился о контракте с «Реалом». Однако никакие бумаги еще не подписаны.

Мадридский клуб согласовал с 23-летним игроком контракт на пять лет. Ожидается, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по завершении сезона.

В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».

Мбаппе стал игроком клуба из Парижа в 2017 году и трижды выигрывал с командой чемпионат и Кубок Франции.