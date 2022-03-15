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Инсайдер Фабрицио Романо: «Мбаппе договорился с «Реалом», но контракт еще не подписан»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в эфире своего подкаста, что нападающий Килиан Мбаппе уже договорился о контракте с «Реалом». Однако никакие бумаги еще не подписаны.

Мадридский клуб согласовал с 23-летним игроком контракт на пять лет. Ожидается, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по завершении сезона.

В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».

Мбаппе стал игроком клуба из Парижа в 2017 году и трижды выигрывал с командой чемпионат и Кубок Франции.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
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 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
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 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
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 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
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 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
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 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
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 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
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Эльче – Вильярреал
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