Президент «Аль-Хилаля» — о Месси: «Для меня команда важнее игрока»
Президент «Аль-Хилаля» не стал комментировать возможный трансфер форварда Лионеля Месси в команду из «ПСЖ».
«Не задавайте мне вопросы о Месси. Я вам ничего не скажу. Если пресс-служба опубликует какое-то заявление, то вы его увидите. Для меня команда важнее игрока», — сказал Фахд Бин Нафель после победы «Аль-Хилаля» в Кубке короля.
Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.
В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. В декабре 2022 года футболист выиграл чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
11
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 1
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2