Почеттино считает, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в этом сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что нападающий Килиан Мбаппе не уйдет из клуба в этом сезоне.

«Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон.

Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу. Он наш игрок, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на игре с «Брестом», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

16 августа появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро, а самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».

В текущем сезоне 22-летний француз провел два матча в чемпионате Франции и забил один мяч при двух голевых передачах.