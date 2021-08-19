Почеттино считает, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в этом сезоне
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что нападающий Килиан Мбаппе не уйдет из клуба в этом сезоне.
«Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон.
Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу. Он наш игрок, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на игре с «Брестом», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
16 августа появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро, а самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».
В текущем сезоне 22-летний француз провел два матча в чемпионате Франции и забил один мяч при двух голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-en-direct-suivez-les-conferences-de-presse-du-jour_LN-202108190110.html
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