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Сотрудник РФС женился в футболке Месси

09:20
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Сотрудник РФС Станислав Меркис и его девушка Анна решили интересным способом отпраздновать собственную свадьбу.

Молодожены надели на свои свадебные наряды футболки нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» и «ПСЖ».

«Со Стасом мы познакомились в Красноярске на футболе, ездили на матчи «Барсы» и «ПСЖ», а перед нашей свадьбой Месси перешел из одного клуба в другой. Так и решили совместить два события!» — приводят слова Анны Меркис Sibnovosti.

Месси покинул «Барселону» в начале августа, после того как клуб не смог подписать с ним новый договор.

10 августа стало известно, что он подписал контракт с «ПСЖ». Его соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/society/396379-lionel-messi-pouchastvoval-v-svadbe-krasnoyartsev

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Екатерина Савостина все материалы автора

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