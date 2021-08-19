Сотрудник РФС женился в футболке Месси

Сотрудник РФС Станислав Меркис и его девушка Анна решили интересным способом отпраздновать собственную свадьбу.

Молодожены надели на свои свадебные наряды футболки нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» и «ПСЖ».

«Со Стасом мы познакомились в Красноярске на футболе, ездили на матчи «Барсы» и «ПСЖ», а перед нашей свадьбой Месси перешел из одного клуба в другой. Так и решили совместить два события!» — приводят слова Анны Меркис Sibnovosti.

Месси покинул «Барселону» в начале августа, после того как клуб не смог подписать с ним новый договор.

10 августа стало известно, что он подписал контракт с «ПСЖ». Его соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.