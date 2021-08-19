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Месси, Неймар и Паредес пропустили тренировку «ПСЖ» и не сыграют против «Бреста»

20:14
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Лионель Месси, Неймар и Леандро Паредес не приняли участие в сегодняшней тренировке «ПСЖ», сообщает 19 августа Le Parisien. Эти игроки не готовятся к ближайшему матчу чемпионата Франции против «Бреста» и пропустят игру.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится 20 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. Лионель Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Барселону». Аргентинец пока ни разу не сыграл за новую команду.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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