Месси, Неймар и Паредес пропустили тренировку «ПСЖ» и не сыграют против «Бреста»

Лионель Месси, Неймар и Леандро Паредес не приняли участие в сегодняшней тренировке «ПСЖ», сообщает 19 августа Le Parisien. Эти игроки не готовятся к ближайшему матчу чемпионата Франции против «Бреста» и пропустят игру.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится 20 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. Лионель Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Барселону». Аргентинец пока ни разу не сыграл за новую команду.