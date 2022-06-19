«Ницца» просит у «ПСЖ» от 8 до 10 миллионов евро за тренера Галтье

«Ницца» просит от 8 до 10 миллионов евро за трансфер главного тренера клуба в «ПСЖ» Кристофа Галтье. Ранее сообщалось, что французский специалист является основным претендентом на пост главного тренера в парижском клубе.

«ПСЖ» и «Ницца» нацелены быстро достичь соглашения, чтобы начать транфсерные переговоры с игроками. На смену Галтье в «Ниццу» придет Люсьен Фавр. Однако «ПСЖ» не желает подниматься выше отметки в 5 миллионов евро, чтобы заполучить тренера. Игроки парижского клуба могут стать частью сделки по переходу Галтье в клуб.

Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.