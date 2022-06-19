«Ницца» просит у «ПСЖ» от 8 до 10 миллионов евро за тренера Галтье
«Ницца» просит от 8 до 10 миллионов евро за трансфер главного тренера клуба в «ПСЖ» Кристофа Галтье. Ранее сообщалось, что французский специалист является основным претендентом на пост главного тренера в парижском клубе.
«ПСЖ» и «Ницца» нацелены быстро достичь соглашения, чтобы начать транфсерные переговоры с игроками. На смену Галтье в «Ниццу» придет Люсьен Фавр. Однако «ПСЖ» не желает подниматься выше отметки в 5 миллионов евро, чтобы заполучить тренера. Игроки парижского клуба могут стать частью сделки по переходу Галтье в клуб.
Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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