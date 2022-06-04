Кристоф Галтье является основным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье является основным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ». Парижский клуб ведет активные переговоры со специалистом, который готов принять данное предложение, сообщает Le Parisien.

Ранее «ПСЖ» достиг соглашения с Луишем Кампушем на должность нового спортивного директора клуба. Камуш и Галтье ранее работали вместе во французском «Лилле».

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

Недавно появилась информация, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.