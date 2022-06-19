Доннарумма: «Многие думают, что легко выиграть лигу 1, но это абсолютно не так»
Доннарумма считает, что стать чемпионом Франции не просто
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает, что стать чемпионом Франции не так просто.
«Многие думают, что легко выиграть лигу 1. Но я понимаю, что это абсолютно не так. В лиге есть отличные команды. На некоторых стадионах действительно очень сложно играть, болельщики настроены враждебно, а команды очень конкурентоспособны. Поэтому это доставляет сложности. Если мы играем не на 100 процентов, победить трудно. Необходимо каждый раз демонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Доннаруммы сайт «ПСЖ».
«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2021/22, опередив «Марсель» на 15 очков. Команда 10 раз выигрывала турнир.
Доннарумма в минувшем сезоне сыграл за парижан 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
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|0
|0
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|0-0
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9
|Нант
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|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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