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Доннарумма: «Многие думают, что легко выиграть лигу 1, но это абсолютно не так»

Доннарумма считает, что стать чемпионом Франции не просто
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма считает, что стать чемпионом Франции не так просто.

«Многие думают, что легко выиграть лигу 1. Но я понимаю, что это абсолютно не так. В лиге есть отличные команды. На некоторых стадионах действительно очень сложно играть, болельщики настроены враждебно, а команды очень конкурентоспособны. Поэтому это доставляет сложности. Если мы играем не на 100 процентов, победить трудно. Необходимо каждый раз демонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Доннаруммы сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2021/22, опередив «Марсель» на 15 очков. Команда 10 раз выигрывала турнир.

Доннарумма в минувшем сезоне сыграл за парижан 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/gianluigi-donnarumma-heureux-de-remporter-mon-premier-titre-avec-paris-interview-psg
Джанлуиджи Доннарумма
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