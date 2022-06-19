«ПСЖ» может отдать нескольких игроков «Ницце», чтобы заполучить Галтье
«ПСЖ» планирует включение своих футболистов в сделку по трансферу главного тренера «Ниццы» Кристофа Галтье, информирует L'Equipe. Ранее сообщалось, что французский спеалист является главным претендентом на пост главного тренера в парижском клубе.
«Ницца» уже выбрала одного или двух молодых игроков, которые могли бы соответствовать необходимым критериям. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку «ПСЖ» и «Ницца» ведут предсезонную подготовку.
Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.
Источник: https://www.lequipe.fr/
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
Новости