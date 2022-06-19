«ПСЖ» может отдать нескольких игроков «Ницце», чтобы заполучить Галтье

«ПСЖ» планирует включение своих футболистов в сделку по трансферу главного тренера «Ниццы» Кристофа Галтье, информирует L'Equipe. Ранее сообщалось, что французский спеалист является главным претендентом на пост главного тренера в парижском клубе.

«Ницца» уже выбрала одного или двух молодых игроков, которые могли бы соответствовать необходимым критериям. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку «ПСЖ» и «Ницца» ведут предсезонную подготовку.

Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.