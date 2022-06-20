«ПСЖ» согласился заплатить «Ницце» 10 миллионов евро за Галтье

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье может возглавить «ПСЖ», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По сведениям источника, парижане согласились заплатить за 55-летнего француза требуемые 10 млн евро. Он сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.