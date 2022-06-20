«ПСЖ» согласился заплатить «Ницце» 10 миллионов евро за Галтье
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье может возглавить «ПСЖ», сообщает журналист Фабрис Хокинс.
По сведениям источника, парижане согласились заплатить за 55-летнего француза требуемые 10 млн евро. Он сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».
Контракт Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» заняла шестое место в лиге 1.
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4
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5
|Ницца
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6
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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