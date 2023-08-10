Неймар и «ПСЖ» ищут оптимальное решение для расставания этим летом
Форвард «ПСЖ» Неймар и клуб ведут переговоры о расставании этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 31-летний игроки и руководство парижан пытаются найти оптимальное решение для обеих сторон. У бразильца есть предложения от «Аль-Хиляля» и из МЛС.
Ранее информировалось, что саудовский клуб готов заплатить за переход Неймара 200 миллионов евро. Приоритетом футболиста является переход в клуб МЛС.
Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Фабрицио Романо
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|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Лилль
|0
|0
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|0
|0-0
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|Монако
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
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|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -
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