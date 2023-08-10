Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и завтра подпишет контракт

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По данным источника, 26-летний игрок завтра подпишет пятилетний контракт с парижским клубом.

Ранее информировалось, что «ПСЖ» выкупит француза за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.