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Сегодня, 16:05

Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и завтра подпишет контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По данным источника, 26-летний игрок завтра подпишет пятилетний контракт с парижским клубом.

Ранее информировалось, что «ПСЖ» выкупит француза за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.

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Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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