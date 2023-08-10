Защитник «Лиона» Люкеба находится в Германии для прохождения медосмотра перед переходом в «Лейпциг»
Защитник «Лиона» Кастелло Люкеба находится в Лейпциге для прохождения медосмотра, сообщает RMC Sport.
По данным источника, после прохождения медосмотра 20-летний игрок подпишет пятилетний контракт с «Лейпцигом». Сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс бонусы и еще 20 процентов при перепродаже для «Лиона».
В минувшем сезоне Люкеба провел за французский клуб 38 матчей, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Источник: RMC Sport
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ПСЖ – Лорьян
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