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Сегодня, 19:06

Защитник «Лиона» Люкеба находится в Германии для прохождения медосмотра перед переходом в «Лейпциг»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лиона» Кастелло Люкеба находится в Лейпциге для прохождения медосмотра, сообщает RMC Sport.

По данным источника, после прохождения медосмотра 20-летний игрок подпишет пятилетний контракт с «Лейпцигом». Сумма трансфера составит 35 миллионов евро плюс бонусы и еще 20 процентов при перепродаже для «Лиона».

В минувшем сезоне Люкеба провел за французский клуб 38 матчей, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: RMC Sport
ФК Лейпциг
ФК Лион
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