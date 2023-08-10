«Аль-Хиляль» готов потратить 200 миллионов евро на переход Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар является трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля», сообщает Relevo.

По данным источника, клуб готов заплатить за переход бразильца 200 миллионов евро. В это сумму входит зарплата игрока на три года. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Аль-Хиляль», так как не хочет усиливать конкурентов в Европе.

Приоритетом Неймара является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт игрока с парижанами рассчитан до июня 2025 года.