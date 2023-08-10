«Аль-Хиляль» готов потратить 200 миллионов евро на переход Неймара
Форвард «ПСЖ» Неймар является трансферной целью саудовского «Аль-Хиляля», сообщает Relevo.
По данным источника, клуб готов заплатить за переход бразильца 200 миллионов евро. В это сумму входит зарплата игрока на три года. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Аль-Хиляль», так как не хочет усиливать конкурентов в Европе.
Приоритетом Неймара является переход в клуб МЛС.
Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт игрока с парижанами рассчитан до июня 2025 года.
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|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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