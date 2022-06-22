Неймар активирует опцию продления контракта с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар активирует опцию продления контракта с парижским клубом, сообщает L'Equipe. Такое право он получит после 1 июля.
Действующий контракт 30-летнего бразильца рассчитан до 2025 года. Но он предусматривает опцию пролонгации еще на сезон.
Ранее появлялась информация, что парижский клуб готов рассмотреть предложения по нападающему в летнее трансферное окно. После продления контракта с Килианом Мбаппе позиция клуба изменилась, «ПСЖ» готов отпустить Неймара летом.
В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан.
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2
|Марсель
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3
|Монако
|0
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|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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|0
|0
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|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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