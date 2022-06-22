Неймар активирует опцию продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар активирует опцию продления контракта с парижским клубом, сообщает L'Equipe. Такое право он получит после 1 июля.

Действующий контракт 30-летнего бразильца рассчитан до 2025 года. Но он предусматривает опцию пролонгации еще на сезон.

Ранее появлялась информация, что парижский клуб готов рассмотреть предложения по нападающему в летнее трансферное окно. После продления контракта с Килианом Мбаппе позиция клуба изменилась, «ПСЖ» готов отпустить Неймара летом.

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан.