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22 июня, 23:42

«Марсель» претендует на полузащитника «Ромы» Верету

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что 29-летний футболист отклонил предложение нового контракта от римлян с зарплатой 4 миллиона евро в год. Текущее соглашение Верету с «Ромой» истекает в 2024 году.

В свою очередь, итальянцы хотят выручить за полузащитника 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне серии А Жордан провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 8 голевых передач.

ФК Марсель
ФК Рома
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