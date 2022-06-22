«Марсель» претендует на полузащитника «Ромы» Верету
Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщает Calciomercato.
Ранее появлялась информация, что 29-летний футболист отклонил предложение нового контракта от римлян с зарплатой 4 миллиона евро в год. Текущее соглашение Верету с «Ромой» истекает в 2024 году.
В свою очередь, итальянцы хотят выручить за полузащитника 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне серии А Жордан провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 8 голевых передач.
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Лион – Аяччо
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Монпелье – Труа
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