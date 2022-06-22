«ПСЖ» и «Интер» обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе
Представители «ПСЖ» и «Интера» запланировали новую встречу, на которой будет обсуждаться вероятный переход в парижский клуб защитника Милана Шкриньяра, сообщает инсайдер Николо Скира.
После отказа «Интера» от первого предложения французский клуб готовит улучшенный вариант. «ПСЖ» предложат за 27-летнего защитника 60 миллионов евро и бонусы.
Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
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15
|Труа
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|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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