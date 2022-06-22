«ПСЖ» и «Интер» обсудят трансфер Шкриньяра на следующей неделе

Представители «ПСЖ» и «Интера» запланировали новую встречу, на которой будет обсуждаться вероятный переход в парижский клуб защитника Милана Шкриньяра, сообщает инсайдер Николо Скира.

После отказа «Интера» от первого предложения французский клуб готовит улучшенный вариант. «ПСЖ» предложат за 27-летнего защитника 60 миллионов евро и бонусы.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.