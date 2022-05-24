Мбаппе: «Было бы неуважительно говорить, что мечтаю играть за «Реал», только подписав контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, по-прежнему ли мечтает однажды оказаться в «Реале».

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом. Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с клубом из Мадрида.

«Было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», только подписав новый контракт с «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе Marca. — Мечта — это хорошо, но я сконцентрирован только на настоящем. Но никогда не знаешь, что может произойти. У меня есть контракт три года, и в данный момент я должен концентрироваться на следующем сезоне с «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.