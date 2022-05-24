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Мбаппе: «Было бы неуважительно говорить, что мечтаю играть за «Реал», только подписав контракт с «ПСЖ»

Мбаппе рассказал, по-прежнему ли мечтает однажды перейти в «Реал»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, по-прежнему ли мечтает однажды оказаться в «Реале».

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом. Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с клубом из Мадрида.

«Было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», только подписав новый контракт с «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе Marca. — Мечта — это хорошо, но я сконцентрирован только на настоящем. Но никогда не знаешь, что может произойти. У меня есть контракт три года, и в данный момент я должен концентрироваться на следующем сезоне с «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/24/628bced4e2704ec5718b45db.html
Килиан Мбаппе
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Монако – Нант
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Лион – Брест
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7.08 22:00
Труа – ПСЖ
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8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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