Президент «ПСЖ»: «На следующей неделе объявлю обо всех изменениях и расскажу о новом проекте»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи на следующей неделе объявит обо всех изменениях в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что на следующей неделе будет объявлено обо всех изменениях в клубе.

«Я думаю, что на следующей неделе объявлю обо всех изменениях, расскажу о новом проекте и о дальнейших планах. На данный момент главный тренер команды — Маурисио Почеттино, мы его уважаем. Вы все узнаете на следующей неделе», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport cо ссылкой на Canal+.

21 мая «ПСЖ» сообщил о заключении нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе. По информации местных СМИ, футболисту предложили подписной бонус в 300 миллионов евро и зарплату 100 миллионов в год.