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Сегодня, 12:47

Петров покинул пост директора «Монако». Но остался вице-президентом

Олег Петров покинул пост генерального директора «Монако»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Олег Петров.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», Олег Петров покинул пост генерального директора футбольного клуба «Монако». При этом он остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

Петров по-прежнему входит в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции и совет директоров Ассоциации европейских клубов.

Напомним, что он стал одним из руководителей «Монако» в феврале 2019 года, когда в отставку был отправлен Вадим Васильев. Команда тогда шла на 17-м месте, но ее удалось спасти от вылета во вторую лигу. В двух последних чемпионатах монегаски занимали третьи места, получая право сыграть в отборочном турнире Лиги чемпионов. При Петрове в «Монако» появился один из лучших бомбардиров лиги 1 Виссам Бен Йеддер и один из самых талантливых европейских полузащитников Орельен Тшуамени.

Футбол
ФК Монако
Олег Петров (ФК Монако)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
Результаты / календарь
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38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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