Петров покинул пост директора «Монако». Но остался вице-президентом

Как стало известно «СЭ», Олег Петров покинул пост генерального директора футбольного клуба «Монако». При этом он остается вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров.

Петров по-прежнему входит в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции и совет директоров Ассоциации европейских клубов.

Напомним, что он стал одним из руководителей «Монако» в феврале 2019 года, когда в отставку был отправлен Вадим Васильев. Команда тогда шла на 17-м месте, но ее удалось спасти от вылета во вторую лигу. В двух последних чемпионатах монегаски занимали третьи места, получая право сыграть в отборочном турнире Лиги чемпионов. При Петрове в «Монако» появился один из лучших бомбардиров лиги 1 Виссам Бен Йеддер и один из самых талантливых европейских полузащитников Орельен Тшуамени.