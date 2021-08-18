«Монако» продлил контракт с Диопом на три года
19:15
«Монако» продлил на три года контракт с полузащитником Софьяном Диопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
????? @SofianeDiop ! ?? #RiseRiskRepeat pic.twitter.com/U9zOkcJYkR— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 18, 2021
21-летний француз в текущем сезоне провел пять матчей за монегасков во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас.
Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.
Читайте также
Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю