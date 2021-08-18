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«Монако» продлил контракт с Диопом на три года

19:15
Софьян Диоп. Фото ФК «Монако».
Софьян Диоп. Фото ФК «Монако».
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«Монако» продлил на три года контракт с полузащитником Софьяном Диопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

21-летний француз в текущем сезоне провел пять матчей за монегасков во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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