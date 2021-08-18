«Монако» продлил контракт с Диопом на три года

«Монако» продлил на три года контракт с полузащитником Софьяном Диопом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

21-летний француз в текущем сезоне провел пять матчей за монегасков во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас.

Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.