«Марсель» представил третий комплект формы на сезон без логотипа клуба

В среду, 18 августа, «Марсель» провел презентацию нового комплекта формы на сезон. Третий вариант экипировки будет выполнен в голубом цвете, без использования логотипа команды. Вместо эмблемы на груди написано название клуба.

Техническим спонсором «Марселя» является Puma, которая в этом сезоне использует девиз: «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие».

Ранее аналогичные комплекты, на которых вместо логотипов названия команд, показали «Манчестер Сити» и «Милан», техническим спонсором которых тоже является Puma.