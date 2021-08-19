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«Марсель» представил третий комплект формы на сезон без логотипа клуба

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Третий комплект формы &quot;Марселя&quot;. Фото Twitter
Третий комплект формы &amp;quot;Марселя&amp;quot;. Фото Twitter
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В среду, 18 августа, «Марсель» провел презентацию нового комплекта формы на сезон. Третий вариант экипировки будет выполнен в голубом цвете, без использования логотипа команды. Вместо эмблемы на груди написано название клуба.

Техническим спонсором «Марселя» является Puma, которая в этом сезоне использует девиз: «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие».

Ранее аналогичные комплекты, на которых вместо логотипов названия команд, показали «Манчестер Сити» и «Милан», техническим спонсором которых тоже является Puma.

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Евгений Козинов все материалы автора

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