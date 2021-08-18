«Лилль» собирается арендовать голкипера «Атлетико»

Вратарь «Атлетико» Иво Грбич в ближайшее время сменит клубную прописку. Аренду игрока согласовал французский «Лилль», сообщает Marca.

Чемпион Франции переключился на 25-летнего хорвата после неудачи с трансфером голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса.

Соглашение Грбича с «Атлетико» рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Иво сыграл только в одном матче мадридского клуба во всех турнирах.