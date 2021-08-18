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«Лилль» собирается арендовать голкипера «Атлетико»

17:57
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Вратарь «Атлетико» Иво Грбич в ближайшее время сменит клубную прописку. Аренду игрока согласовал французский «Лилль», сообщает Marca.

Чемпион Франции переключился на 25-летнего хорвата после неудачи с трансфером голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса.

Соглашение Грбича с «Атлетико» рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне Иво сыграл только в одном матче мадридского клуба во всех турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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