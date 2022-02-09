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Сегодня, 00:51

«Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции. Головин пропустил матч

«Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции
Евгений Козинов
Корреспондент
8 февраля. «Монако» — «Амьен» — 2:0.
Фото Twitter

«Монако» переиграл «Амьен» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 2:0.

На 5-й минуте счет открыл полузащитник Орельен Тшуамени. После перерыва голом отметился нападающий Кевин Фолланд.

Александр Головин. У Головина — черная полоса. За два месяца он сыграл только один матч

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил эту встречу из-за болезни.

Соперник «Монако» по 1/2 финала Кубка Франции определится по итогам жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/4 финала
08 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Амьен
Голы
Тшуамени, 5 (1:0), Фолланд, 54 (2:0)
Монако
Манноне Дисаси Агилар (Сидибе, 83 ) Матсима (Вандерсон, 46 ) Тшуамени Жан Лукас Фофана (Матазо, 58 ) Аклиуш (Диоп, 73 ) Мартинш (Марипан, 46 ) Якобс Фолланд
Предупреждения
Тшуамени 22  - 
Судьи
Делерю (Франция)

Футбол
ФК Амьен
ФК Монако
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3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
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 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
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 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
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 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
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Брест – Труа
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