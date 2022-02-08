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У Головина — черная полоса. За два месяца он сыграл только один матч

Полузащитник «Монако» Головин не сыграет в четвертьфинальном матче Кубка Франции с «Амьеном»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Полузащитник сборной России переживает непростой этап в карьере.

Александр Головин вне заявки «Монако» — на этот раз на матч Кубка Франции с «Амьеном». В который уже раз он вне игры, и возникает ощущение, что нынешний сезон получается для российского футболиста даже более проблемным, чем прошлый. Тогда Головин четыре месяца восстанавливался после травмы, а потом, едва набрав форму и демонстрируя очень эффективный футбол, заболел коронавирусом. Ненадолго, но это тоже выбило из колеи и снова заставило восстанавливать кондиции.

Но если посмотреть на цифры, то картина получается не такой мрачной. Нужно просто не ограничиваться лигой 1, а суммировать все турниры, к которым теперь добавились еврокубки. При таком раскладе получается, что уже сейчас на счету Головина 3 гола и 5 передач в 24 матчах. То есть на начало февраля он провел всего на две игры меньше, чем за весь прошлый сезон, а суммарное игровое время на данный момент (1296 минут) уже на 15 минут больше.

Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)

Согласно статистике transfermarkt, в сезоне-2021/22 Головин пропустил 12 игр и 70 дней. Цифры не самые приятные, но не критические. Популярный среди некоторой части болельщиков «Монако» миф о «хрустальности» россиянина они не опровергают, но и системой такое вряд ли назовешь. По сути, только в октябре у него случился рецидив летнего повреждения паховых мышц. В игре с «Бордо» — после гола и передачи — полузащитник травмировался, отработав до конца единоборство.

3&nbsp;октября. Монако. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бордо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Александр Головин забил, отдал голевую передачу и&nbsp;получил травму. У Головина гол, передача и травма. За сборную России становится все тревожнее

Но если обычно рецидивы получаются даже более сложными, чем первое повреждение, то это не тот случай. Головин пропустил игры сборной России и одну встречу «Монако», восстановившись за неполные три недели. А вот сейчас 25-летний футболист действительно угодил в черную полосу, что особенно неприятно после смены главного тренера.

Филипп Клеман говорил, что рассчитывает на Головина, но пока использовал его только в одном матче — 30 января в Кубке Франции против «Ланса» (4:2) Александр вышел на замену на 55-й минуте. И на этом пока все. Сложности же начались в середине декабря — после состоявшейся 19-го числа кубковой встречи с «Ред Стар». Тогда сомнительным оказался тест на коронавирус, после чего во Франции наступили рождественские каникулы. Вернувшись с них, Головин успешно прошел новое тестирование и приступил к тренировкам, но что-то снова пошло не так.

В течение всего января легионер оставался вне игры из-за повреждения мышц живота, причем всякий раз сообщалось, что Головин находится на завершающей стадии восстановления и вот-вот будет готов играть, однако пауза растянулась на месяц. Но это скорее говорит о специфике травмы, из-за которой, например, Зе Луиш в свое время не играл два месяца. А последние два пропущенных матча — уже по причине болезни.

«В четверг Головин был болен. На данный момент я не знаю диагноза. Он сдаст тесты на коронавирус», — заявил в минувшую пятницу Клеман. И сразу стало понятно, что за три дня, разделявших игры с «Лионом» и «Амьеном», ситуация кардинально не изменится. А скудная информация и статус «болен» после объявления кубковой заявки оставляли вопросы. Тем более за два часа до этой новости в немецкой версии клубного Twitter появились несколько фото с тренирующимся Головиным, да еще и в манишке, как у игроков основы. Отсюда новые вопросы болельщиков: то ли снимки старые, то ли футболист здоров, но его тесты сомнительны?

Как бы там ни было, проблемы сохраняются, а самым неприятным получается то, что в этот сезоне даже непродолжительные паузы стали регулярными и не дают Головину играть в одном ритме. Это проблема, в том числе и для сборной России, хотя полузащитник монегасков и дисквалифицирован на матч с Польшей. Но мы же планируем сыграть в плей-офф за выход на ЧМ-2022 два матча, поэтому Валерию Карпину нужны все ведущие игроки в своем оптимальном состоянии. Каким оно будет у Головина к марту — вопрос.

Одного же неполного тайма с новым тренером явно недостаточно, чтобы понять, в какой роли футболиста планирует использовать Клеман. Пока бельгиец верен себе и, как во время работы с «Генком» и «Брюгге», не устраивает тактическую революцию, совершенствуя наработки Нико Ковача. До любимых нынешним тренером 4-3-3 пока далеко, в центре полузащиты по-прежнему два, а не три футболиста, а Диоп располагается ближе к левому флангу, обладая полной свободой перемещения по всему фронту атаки.

Александр Головин. Головин вернулся после полуторамесячной паузы. В меняющемся «Монако» ему нужно все доказывать заново

Как раз его менял Головин в Лансе, выйдя на оптимальной для себя позиции, и конкуренция с молодым талантом остается острой. На фоне стабильного прогресса француза хавбек сборной России не выглядит фаворитом, так что вариантов развития ситуации после возвращения Головина в строй три.

Первый — спор с Диопом за роль левого инсайда. Второй путь — перевод направо, куда прекративший сомнительные эксперименты предшественника Клеман вернул Желсона Мартинша. Третий — место в тройке полузащитников ближе к линии атаки, подразумевающее отсутствие на поле кого-то из форвардов — Фолланда или Бен Йеддера. Любой сценарий не выглядит очевидным и подразумевает жесткую конкуренцию, а для этого нужно, чтобы черная полоса в карьере Головина закончилась. Так будет лучше и для «Монако», и для сборной России.

Александр Головин
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Сборная России по футболу
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Головин вернулся после полуторамесячной паузы. В меняющемся «Монако» ему нужно все доказывать заново
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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 - : -
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Монпелье – Лилль
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Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
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13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
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