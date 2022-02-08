«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с Ди Марией
«ПСЖ» пока не предложил новый контракт полузащитнику Анхелю Ди Марии, сообщает L'Equipe.
Парижане не хотят продлевать сотрудничество с аргентинцем, которому 14 февраля исполнится 34 года. Сам хавбек хотел бы остаться в команде еще на сезон.
Срок действующего соглашения Ди Марии с «ПСЖ» истекает летом этого года.
Аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|5
|1
|51-19
|56
|
2
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|43
|
3
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
4
|Страсбур
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|
5
|Ренн
|23
|11
|4
|8
|43-21
|37
|
6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|
7
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|35
|
8
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|
9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|
11
|Лилль
|23
|8
|8
|7
|31-35
|32
|
12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
20
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
Новости