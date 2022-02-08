«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с Ди Марией

«ПСЖ» пока не предложил новый контракт полузащитнику Анхелю Ди Марии, сообщает L'Equipe.

Парижане не хотят продлевать сотрудничество с аргентинцем, которому 14 февраля исполнится 34 года. Сам хавбек хотел бы остаться в команде еще на сезон.

Срок действующего соглашения Ди Марии с «ПСЖ» истекает летом этого года.

Аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.