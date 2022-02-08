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8 февраля, 23:20

«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с Ди Марией

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» пока не предложил новый контракт полузащитнику Анхелю Ди Марии, сообщает L'Equipe.

Парижане не хотят продлевать сотрудничество с аргентинцем, которому 14 февраля исполнится 34 года. Сам хавбек хотел бы остаться в команде еще на сезон.

Срок действующего соглашения Ди Марии с «ПСЖ» истекает летом этого года.

Аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
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 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
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 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
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 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
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 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
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