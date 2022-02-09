Фанаты «ПСЖ» выразили недовольство клубом

Объединение ультрас «ПСЖ» выразили недовольство работой парижского клуба. Фанаты выступили с официальным заявлением. Недавно они разместили на трибуне баннер с надписью «Наше терпение имеет пределы».

«Слишком долго клуб предлагает нам то, что мы больше не можем поддерживать. Клуб хочет быть глобальным брендом, одержимым продажей футболок, вплоть до того, что забывает о своем наследии и оскорбляет болельщиков на «Парк де Пренс», играя дома в выездной форме. Это клуб, который собирает звезд, как избалованный ребенок, не заботясь о последовательности в спортивном плане. Это клуб, который мечтает так много, что кажется, что сезон начинается в феврале и презирает внутренние трофеи. Мы больше не узнаем наш клуб, который, похоже, потерял свою ДНК», — говорится в заявлении.

Также ультрас недовольным тем, что в «ПСЖ» «постоянная смена тренеров, недостаточно используемые игроки, для которых футбол больше не кажется реальным приоритетом, непонятное управление молодежной командой и вопиющее неуважение к женской команде».

«ПСЖ» на прошлой неделе вылетел из Кубка Франции, проиграв «Ницце» по пенальти. Команда лидирует в чемпионате Франции и сыграет против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.