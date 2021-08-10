Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался о трансфере форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«После ухода Роналдиньо мое внимание привлек Месси, ради красивой игры которого я стал болеть за «Барселону». Как и Роналдиньо, это опытный, но в то же время скромный футболист, который вывел клуб в лидеры, стал его визитной карточкой и долгие годы радовал болельщиков потрясающими сценариями забитых голов.

Своей красивой, завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. С его приходом в испанский клуб относиться равнодушно к этой команде было уже невозможно.

Теперь же, с его уходом из «Барселоны», многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси.

Я искренне надеюсь, что у нас в России будут свои Месси, а возможно, даже футболисты получше него. Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси — автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» - написал Кадыров.

Ранее в аккаунте «ПСЖ» в Twitter появился ролик, намекающий на скорое официальное объявление трансфера 34-летнего Месси в парижский клуб.