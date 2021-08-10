Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Кадыров: «Нет никого лучше Месси — художника гениальной игры. Надеюсь в России будут свои Месси»

19:28
Рамзан Кадыров. Фото Reuters
Рамзан Кадыров. Фото Reuters
Теги:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался о трансфере форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«После ухода Роналдиньо мое внимание привлек Месси, ради красивой игры которого я стал болеть за «Барселону». Как и Роналдиньо, это опытный, но в то же время скромный футболист, который вывел клуб в лидеры, стал его визитной карточкой и долгие годы радовал болельщиков потрясающими сценариями забитых голов.

Своей красивой, завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. С его приходом в испанский клуб относиться равнодушно к этой команде было уже невозможно.

Теперь же, с его уходом из «Барселоны», многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси.

Я искренне надеюсь, что у нас в России будут свои Месси, а возможно, даже футболисты получше него. Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси — автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» - написал Кадыров.

Ранее в аккаунте «ПСЖ» в Twitter появился ролик, намекающий на скорое официальное объявление трансфера 34-летнего Месси в парижский клуб.

 

Дополнительная информация:

https://t.me/RKadyrov_95/1142

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Трансфер Месси в «ПСЖ» скоро уволит Почеттино. Его должен сменить Зидан
Стас Пьеха прокомментировал опровергающее избиение его сына видео
«Лучшего фильма в сегодняшних реалиях нельзя и придумать»
Найдена новая жертва сбежавшего из изолятора Мавриди
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы