Месси рассказал, когда сыграет первый матч за «ПСЖ»
12:19
Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец поделился мнением о том, когда выйдет на поле в матче за французский клуб.
«Если честно, я не знаю. У меня был отпуск. Я вчера говорил с техническим штабом, нужно начать тренироваться, усердно работать. Постараюсь выйти как можно скорее. Когда тренерский штаб решит, что я готов, я выйду на поле», — сказал Месси на пресс-конференции.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
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