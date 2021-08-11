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Месси рассказал, когда сыграет первый матч за «ПСЖ»

12:19
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Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец поделился мнением о том, когда выйдет на поле в матче за французский клуб.

«Если честно, я не знаю. У меня был отпуск. Я вчера говорил с техническим штабом, нужно начать тренироваться, усердно работать. Постараюсь выйти как можно скорее. Когда тренерский штаб решит, что я готов, я выйду на поле», — сказал Месси на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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