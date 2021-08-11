Месси уверен, что будет завоевывать трофеи в «ПСЖ»

Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Аргентинец уверен, что парижский клуб может завоевывать трофеи в будущем.

«После стольких лет в «Барселоне» было трудно уходить. После первых минут я ждал первой тренировки с «ПСЖ». В Париже мне и моей семье комфортно. Прежде всего, я жду тренировок с командой. Благодарю руководство «ПСЖ за быстрый ход переговоров, они шли достаточно продуктивно. Повторяю, я очень рад быть здесь, с нетерпением хочется выйти на поле. Мне по-прежнему хочется играть, хочется побеждать.

Уверен, «ПСЖ» — это клуб, который может завоевать трофеи. Вот почему я перешел сюда. Для многих мой переезд в Париж был сюрпризом. Благодарю за теплый прием, мне будет комфортно играть в «ПСЖ», — сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о заключении контракта с аргентинцем. Соглашение с 34-летней легендой «Барселоны» рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.