Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»

Нападающий Лионель Месси, комментируя свой уход из «ПСЖ», признался, что всего добился в футболе.

«Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего», — цитирует Месси beIN Sports.

35-летний форвард является семикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем чемпионата мира-2022 в составе сборной Аргентины.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.