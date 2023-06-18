Гризманн о выборе Мбаппе капитаном сборной Франции: «Это было трудно принять»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, как воспринял выбор форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Это было трудно принять. Мне 32 года, и, хотя я все еще играю, я знаю, что приближаюсь к концу своей карьеры. Мне было трудно переварить это в течение одного или двух дней. Но сейчас я полностью поддерживаю нашего капитана Килиана», — сказал Гризманн Telefoot.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после завершения карьеры Уго Льориса в национальной команде. Сообщалось, что Гризманн был разочарован этим решением, поскольку тоже претендовал на статус капитана.