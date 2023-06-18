Дешам поделился мнением о Мбаппе в роли капитана сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о нападающем Килиане Мбаппе в роли капитана команды.

«Он капитан и полностью взял на себя все обязанности. Это было решением группы. Он обсуждает важные моменты с командой.

Килиан — это Килиан. Он не переигрывает. Теперь он чаще бывает на пресс-конференции для вашего величайшего счастья», — цитирует Дешама RMC Sport.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после завершения карьеры Уго Льориса в национальной команде.

Завтра, 19 июня, Франция сыграет с Грецией в матче 4-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.