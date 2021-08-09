Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, у офисов «ПСЖ» уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.

PSG fans are gathered outside the Parc des Princes stadium to welcome Lionel Messi ??? pic.twitter.com/sjGjzA5F6z — ESPN FC (@ESPNFC) August 9, 2021

В воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».