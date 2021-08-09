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Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

15:21
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, у офисов «ПСЖ» уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.

В воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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