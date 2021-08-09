Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
15:21
Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, у офисов «ПСЖ» уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.
В воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
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