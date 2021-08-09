Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», под ним он дебютировал в «Барселоне»
16:00
Аргентинский нападающий Лионель Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», сообщает Marca.
Неймар хотел уступить аргентинцу 10-й номер в парижском клубе, но он отказался.
Именно под номером «30» Месси дебютировал за «Барселону».
5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.
Сообщается, что Месси уже прибыл в Париж. У офисов «ПСЖ» собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдет медобследование и станет игроком парижан.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/08/09/611108b746163f0d258b4628.html
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