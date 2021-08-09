Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», под ним он дебютировал в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», сообщает Marca.

Неймар хотел уступить аргентинцу 10-й номер в парижском клубе, но он отказался.

Именно под номером «30» Месси дебютировал за «Барселону».

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

Сообщается, что Месси уже прибыл в Париж. У офисов «ПСЖ» собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдет медобследование и станет игроком парижан.