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Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», под ним он дебютировал в «Барселоне»

16:00
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Аргентинский нападающий Лионель Месси возьмет 30-й номер в «ПСЖ», сообщает Marca.

Неймар хотел уступить аргентинцу 10-й номер в парижском клубе, но он отказался.

Именно под номером «30» Месси дебютировал за «Барселону».

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

Сообщается, что Месси уже прибыл в Париж. У офисов «ПСЖ» собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдет медобследование и станет игроком парижан.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/08/09/611108b746163f0d258b4628.html

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