Месси получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил официальное предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

По информации аргентинских СМИ, саудовский клуб предложил 35-летнему аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции. Контракт форварда с парижанами истекает в конце сезона.