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Месси дебютировал в составе «ПСЖ» в матче с «Рейсом»

23:09
Дебют Лионеля Месси за «ПСЖ». Фото ФК «ПСЖ».
Дебют Лионеля Месси за «ПСЖ». Фото ФК «ПСЖ».
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Нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «ПСЖ». Он вышел на замену во втором тайме в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

На 65-й минуте аргентинец заменил нападающего Неймара.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы