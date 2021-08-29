Месси дебютировал в составе «ПСЖ» в матче с «Рейсом»
23:09
Нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «ПСЖ». Он вышел на замену во втором тайме в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
На 65-й минуте аргентинец заменил нападающего Неймара.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю