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«Реймс» — «ПСЖ»: Месси не попал в стартовый состав

20:53
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в стартовый состав на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он остался в запасе.

Зато в основе выйдут другие звездные нападающие — Килиан Мбаппе и Неймар.

Напомним, что Месси пока не дебютировал за каталонскую команду. Он впервые попадает в заявку на матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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