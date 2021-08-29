Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в стартовый состав на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он остался в запасе.

Зато в основе выйдут другие звездные нападающие — Килиан Мбаппе и Неймар.

?? Compo PSG : Navas — Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo — Verratti, Gueye, Wijnaldum — Di Maria, Mbapp?, Neymar — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 29, 2021

Напомним, что Месси пока не дебютировал за каталонскую команду. Он впервые попадает в заявку на матч.