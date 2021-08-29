«Реймс» — «ПСЖ»: Месси не попал в стартовый состав
20:53
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в стартовый состав на матч 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Он остался в запасе.
Зато в основе выйдут другие звездные нападающие — Килиан Мбаппе и Неймар.
Напомним, что Месси пока не дебютировал за каталонскую команду. Он впервые попадает в заявку на матч.
Читайте также
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю