Источник: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, сообщает L'Equipe. Футболист подпишет новый трехлетний контракт.

По данным источника, официально о решении будет объявлено после матча чемпионата Франции «ПСЖ» с «Метцем», который состоится 21 мая.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.