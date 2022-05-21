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Сегодня, 15:21

Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото Twitter

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет парижский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, он отклонил предложение «Реала» о переходе и решил продлить контракт с «ПСЖ». Соглашение истекает этим летом.

В СМИ также писали, что президент «Реала» Флорентино Перес сообщил своим футболистам, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Х

25%

3.60

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20%

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14%

1.70
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Химки
Спартак

П2

24%

2.20

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16%

1.64

Х

19%

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Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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21.05 22:00
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
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