Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет парижский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, он отклонил предложение «Реала» о переходе и решил продлить контракт с «ПСЖ». Соглашение истекает этим летом.

В СМИ также писали, что президент «Реала» Флорентино Перес сообщил своим футболистам, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб.