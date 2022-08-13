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Сегодня, 11:27

Мбаппе: «Для нас «Золотой мяч» — это, прежде всего, борьба Месси и Роналду»

Мбаппе рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»
Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о «Золотом мяче». Он также признался, что любил наблюдать за противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» — это билет в большой мир. Для нас «Золотой мяч» — это, прежде всего, борьба Месси и Роналду. Покопавшись в памяти, можно вспомнить Роналдиньо, но эти двое затмили всех своим противостоянием. Каждый год все задавались вопросом, кто получит приз на этот раз. Это было невероятно. Было интересно наблюдать за ними», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Вчера, 12 июля, француз вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

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Мбаппе назвал трех лучших игроков прошлого сезона
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И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
2
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
4
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
5
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
14
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
16
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
17
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
19
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Нант – Лилль
 1 : 1
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Тиагу Джало

Тиагу Джало

Лилль

 2 0 2
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