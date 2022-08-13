Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о «Золотом мяче». Он также признался, что любил наблюдать за противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» — это билет в большой мир. Для нас «Золотой мяч» — это, прежде всего, борьба Месси и Роналду. Покопавшись в памяти, можно вспомнить Роналдиньо, но эти двое затмили всех своим противостоянием. Каждый год все задавались вопросом, кто получит приз на этот раз. Это было невероятно. Было интересно наблюдать за ними», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Вчера, 12 июля, француз вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.