Мбаппе назвал трех лучших игроков прошлого сезона

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, кто были лучшими игроками в прошлом сезоне, по его мнению.

«Топ-3 игрока прошлого сезона? Я, Бензема и Мане», — цитирует футболиста France Football.

Мбаппе в сезоне-2021/22 стал победителем чемпионата Франции. Всего во всех турнирах он забил 39 голов. Карим Бензема в составе «Реала» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. Садио Мане с «Ливерпулем» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок Африки в составе сборной Сенегала.