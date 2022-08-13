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Сегодня, 11:18

Мбаппе назвал трех лучших игроков прошлого сезона

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, кто были лучшими игроками в прошлом сезоне, по его мнению.

«Топ-3 игрока прошлого сезона? Я, Бензема и Мане», — цитирует футболиста France Football.

Мбаппе в сезоне-2021/22 стал победителем чемпионата Франции. Всего во всех турнирах он забил 39 голов. Карим Бензема в составе «Реала» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. Садио Мане с «Ливерпулем» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок Африки в составе сборной Сенегала.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Садио Мане
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
2
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
4
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
5
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
14
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
16
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
17
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
19
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Нант – Лилль
 1 : 1
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Тиагу Джало

Тиагу Джало

Лилль

 2 0 2
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