Мбаппе согласился подписать новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом, сообщает Le Parisien.

По данным источника, 23-летний француз подпишет соглашение на 2 года с опцией продления еще на один год. Футболист будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, также он получит 100 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Сам Мбаппе, его представители и родители, а также президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи достигли принципиальной договоренности о заключении сделки.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 35 голов и отдал 23 результативных передачи в 43 матчах за команду. Нынешний контракт игрока с парижанами действует до конца июня 2022 года.