Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:56

Чуамени может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может покинуть клуб этим летом, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в покупке 22-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Агенты хавбека несколько месяцев ведут переговоры с европейскими клубами, в то время как сам игрок хочет помочь «Монако» завоевать Лигу чемпионов.

В этом сезоне футболист провел 32 матча в лиге 1, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-хавбек «Лилля» считает, что Месси не стоит покидать «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
11.05 22:00
Нант – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 29 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости