Чуамени может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может покинуть клуб этим летом, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в покупке 22-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Агенты хавбека несколько месяцев ведут переговоры с европейскими клубами, в то время как сам игрок хочет помочь «Монако» завоевать Лигу чемпионов.

В этом сезоне футболист провел 32 матча в лиге 1, забив 1 гол и сделав 1 ассист.