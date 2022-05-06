Фердинанд: «На месте Мбаппе ушел бы в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов»

Фердинанд считает, что Мбаппе надо уйти в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится игра Килиана, — приводит слова Фердинанда Canal Champions Club. — На месте Мбаппе ушел бы в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для «ПСЖ».

По словам экс-защитника, нападающий должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией самого себя.

«Если Килиан считает, что это «ПСЖ», то пусть будет так. Главный вопрос для Мбаппе должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?» — сказал он.

Также Фердинанд ответил на вопрос о том, сможет ли стать Мбаппе наследним Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду уже не будут основными претендентами на «Золотой мяч». Мбаппе должен доказать, что пришла его очередь», — заявил защитник.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.