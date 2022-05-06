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Фердинанд: «На месте Мбаппе ушел бы в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов»

Фердинанд считает, что Мбаппе надо уйти в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится игра Килиана, — приводит слова Фердинанда Canal Champions Club. — На месте Мбаппе ушел бы в клуб, который может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для «ПСЖ».

По словам экс-защитника, нападающий должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией самого себя.

«Если Килиан считает, что это «ПСЖ», то пусть будет так. Главный вопрос для Мбаппе должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?» — сказал он.

Также Фердинанд ответил на вопрос о том, сможет ли стать Мбаппе наследним Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду уже не будут основными претендентами на «Золотой мяч». Мбаппе должен доказать, что пришла его очередь», — заявил защитник.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://canal-supporters.com/ferdinand-il-doit-choisir-ou-il-peut-etre-le-meilleur-kylian-mbappe/
Килиан Мбаппе
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
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Нант – Ренн
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

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