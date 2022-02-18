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Сегодня, 16:14

Почеттино назвал Месси лучшим футболистом в мире

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

«Он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси, — цитирует тренера RMC Sport. — Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру».

Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе, а Месси не реализовал пенальти.

34-летний нападающий в текущем сезоне ЛЧ сыграл шесть матчей и забил пять голов.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-en-direct-la-conf-de-pochettino-et-les-dernieres-infos-avant-nantes_LN-202202180158.html

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Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
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Бордо – Монако
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20.02 22:45
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Жером Эрго

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