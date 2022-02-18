Почеттино назвал Месси лучшим футболистом в мире

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

«Он лучший игрок в мире. Месси и есть футбол. Если вы хотите объяснить кому-то, что такое футбол, скажите, что это Лео Месси, — цитирует тренера RMC Sport. — Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность. Если кто-то так говорит, то он не разбирается в этом виде спорта. Команда хорошо играла благодаря тому, как он интерпретировал игру».

Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе, а Месси не реализовал пенальти.

34-летний нападающий в текущем сезоне ЛЧ сыграл шесть матчей и забил пять голов.