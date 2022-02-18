Почеттино допустил, что Неймар появится в матче с «Нантом» с первых минут

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино допустил, что нападающий парижан Неймар появится в стартовом составе команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

«У Неймара есть шанс завтра выйти в старте», — сказал на пресс-конференции Почеттино.

?? ??? ???: «Neymar tiene posibilidades de empezar ma?ana.» ??? — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 18, 2022

Матч «Нант» — «ПСЖ» состоится завтра, 19 февраля, начало — в 23.00 (мск).

15 февраля Неймар сыграл за «ПСЖ» впервые с 28 ноября 2021 года. Бразилец заменил Анхеля Ди Марию на 72-й минуте первого мачта 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0). До этого форвард пропустил 10 матчей из-за травмы.